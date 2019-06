Mezzo secolo di vita per l'associazione Anffas Onlus: festa con torta speciale e gli auguri del sindaco Zattini

L’associazione Anffas Onlus di Forlì ha festeggiato mercoledì il cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione. Nel giardino adiacente al centro, in Via Ridolfi, si è tenuta una festa che ha coinvolto un gran numero di persone con disabilità, famiglie, operatori e volontari che nel corso di questo mezzo secolo hanno dato il proprio contributo alle attività e alla vita quotidiana dell’associazione stessa. Anffas può dirsi una delle associazioni più longeve del circondario forlivese, impegnate da sempre per l’inclusione sociale e al tutela dei diritti delle persone con disabilità. Alla manifestazione sono intervenuti anche il sindaco Gian Luca Zattini e il consigliere regionale Paolo Zoffoli. Dalla dirigenza "un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito ad animare la festa, in particolar modo l’Associazione V.I.P. Clown di Forlì e d il complesso musicale con improvvisazione teatrale".