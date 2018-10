Ad "Animali in Fiera" anche il Salone del Cavallo: per i piccini il "Battesimo della Sella"

Una grande occasione per passare un weekend alla scoperta di animali di ogni tipo: da quelli più rari ed esotici a quelli che ritroviamo nelle fattorie romagnole, sino a cavalli, cani, gatti, tartarughe, insetti e tutte le specie d’affezione. E’ "Animali in Fiera", la rassegna organizzata da Romagna Fiere che torna sabato e domenica nel quartiere espositivo di via Punta di Ferro aprendo le porte al pubblico sin dalle 9.30 per spalancare agli occhi di “bambini di ogni età” un’Arca di Noè al cui interno tutte gli animali non sono solo ammirabili, ma si potranno conoscere nelle loro peculiarità onde poterli amare e rispettare.

La manifestazione si svolge, infatti, sotto l’attento controllo dei servizi veterinari della sanità pubblica e ha nell’esperienza e nella professionalità di associazioni, enti, federazioni, allevatori e fattorie didattiche, il proprio valore aggiunto. Esperti di diversi settori grazie alle proprie acclarate competenze, potranno infatti dare utili consigli su come gestire al meglio il proprio animale. La kermesse mette assieme - sotto un’unica insegna - mostre, concorsi, conferenze, esibizioni, gare, laboratori didattici per adulti e bambini e una vasta selezione di accessori, prodotti per l’alimentazione e la toelettatura e persino un’area ludica con attrazioni dedicate ai più piccoli. Nove fiere in una, tutte da vedere con attenzione e calma e per venire incontro alle famiglie, anche quest’anno i bambini sino a 12 anni entrano gratis.

SALONE DEL CAVALLO: DUE GIORNI DI GRANDE SPETTACOLO - Dopo il successo delle precedenti edizioni, all’interno di “Animali in Fiera” torna il Salone del Cavallo. Sarà una quinta edizione ancora più ampia e ricca di appuntamenti che vanno dalle competizioni sportive alla didattica, dalle esibizioni alle mostre tematiche. Grazie alla collaborazione delle Scuderie, dei Circoli e delle associazioni provenienti dal territorio romagnolo e da tutta Italia, il mondo equestre troverà a Forlì la propria vetrina privilegiata con un programma nutritissimo sia nella giornata di sabato 13 sia in quella di domenica 14 ottobre all’interno di una grande arena recintata dedicata alle competizioni e alle dimostrazioni. Saranno presenti maneggi e le più qualificate scuole equestri le quali animeranno momenti non solo ad alto contenuto tecnico e spettacolare (esibizioni di acrobatica aerea e volteggio su cavallo) ma anche di sensibilizzazione, tesi ad avvicinare uomini e bambini a questo bellissimo ed elegante animale.

Animeranno il Salone: Gruppo Maremmano Romagnolo con dimostrazioni di monta maremmana; Centro Equinia che proporrà il salto ad ostacoli e il carosello equestre, Swan Horse ed Enrico Gaspari per mostrare la monta americana; i Cavalieri dei Crinali per dimostrazioni di attacchi; Andrea Giannellini ed Erica Laghi con i loro cavalli montati alla vaquera e in stile Trec; Michele Montanari che presenterà la monta indiana a pelo; Masotta Ranch con il Palio degli Anelli. A questi si aggiungeranno in una programmazione senza soluzione di continuità, le dimostrazioni di monta Camargue (Alberto Pattuelli), monta Endurance (Elena Littamè), trotto (Sabina Breccia), galoppo (Cristian Lasi), volteggio (Raggio di Sole). Sfileranno coi propri esemplari anche il Maneggio Moffa, la Scuderia Sauro Baruffi, La Scheta Hunting & Cross Country, il Team Horses and Horses e il Sant’Andrea Country Horse Resort.

Tra le dimostrazioni che si susseguiranno nelle due giornate, è destinata a suscitare meraviglia e stupore quella che avrà a protagonista il gruppo Spanish Horse Mugello Team. In ben 8 momenti al sabato e in altrettanti alla domenica, il pubblico potrà assistere ad eleganti esibizioni di alta scuola spagnola con straordinari esemplari di cavalli andalusi i quali daranno vita a spettacoli di destrezza assieme ai cavalieri e alle giovani amazzoni che li monteranno. Tutte coreografie sorprendenti ed eseguite con grande abilità.

A FORLI’ L’AMBULANZA DEI CAVALLI - Il benessere degli animali è, come sempre, centrale e lo è anche al Salone del Cavallo. Tutti gli esemplari presenti saranno ospitati in spazi ampli con a disposizione: servizio box per rimessaggio cavalli, servizio mascalcia, tendostruttura punto posta cavalli nell’area parcheggio, impianto disinfezione predisposto nel piazzale d’accesso. Per la cura dei cavalli il servizio veterinario dell’Ausl garantisce i massimi rispetto e attenzione. A questo, si aggiunge quest’anno Animal Rescue Team Italia, onlus di Russi in provincia di Ravenna nata nel 2007 per volontà di un gruppo di medici veterinari con la volontà di promuovere e condividere gli aspetti dell’etica animale e del soccorso animale. L’associazione organizza corsi di formazione in soccorso su tutto il territorio regionale e nazionale e a Forlì sarà presente per la prima volta l’Ambulanza Cavalli: mezzo di primo intervento che vede la “squadra” di Animal Rescue Team Italia agire ovunque ci sia urgenza di trasportare e soccorre un cavallo incidentato, ferito o inabile al movimento. Un servizio reso possibile dalla collaborazione con Cliniche Veterinarie, enti pubblici e privati del territorio. Al Salone del Cavallo, i volontari saranno presenti anche con un banchetto e materiale informativo per i visitatori

MINI PONY E BATTESIMO DELLA SELLA PER LA GIOIA DI TUTTI - Tra gli eventi dedicati ai più piccoli, torna l’indimenticabile esperienza del “Battesimo della Sella” proposto in continuo e in un’area dedicata, da insegnati professionisti de I Cavalieri dei Crinali presenti con i loro cavalli per bambini, ragazzi e adulti. Sarà riproposta anche “La casa dei mini pony”, nome dell’allevamento di Eros Mazzavillani a Voltana di Lugo che curerà un’area recintata nella quale si potranno ammirare tre pony Shetland e Mini Shetland. Si tratta di Luna e Viola, rispettivamente una pony pezzata e una dall’elegante manto nero, e di Tempest, uno stallone Mini Shetland pezzato dai bellissimi occhi azzurri. E quest’anno anche una new entry ancora più mini: è Terry, 3 anni, mantello appalosa alta circa 75 cm al garrese.

SELLE E FERRI DI CAVALLO IN MOSTRA - Ad affascinare i visitatori sarà presente il “Museo delle selle” di Marradi, realtà ideata e curata da Vincenzo Moffa, che nel corso della sua attività ha conservato qualsiasi oggetto legato al mondo del cavallo. Verrà allestito un percorso espositivo didattico che racconta la storia dell’uomo a cavallo e come la sella sia sempre stata lo strumento per rendere animale e cavaliere un unicum inscindibile, il vero collegamento fra l’animale e l’uomo, lo strumento che permette all’uomo di lavorare e convivere con il cavallo, con l’asino e con tanti altri animali. Per "Animali in Fiera" il Museo delle selle espone più di cinquanta selle facenti parte di una collezione unica nel suo genere, iniziata molti anni fa da Vincenzo Moffa. In esposizione, in un percorso culturale per adulti e bambini, si possono trovare molteplici selle da tutto il mondo complete della loro testiera e il loro morso e ferri di cavallo. Ogni sella della collezione è diversa l’una dall’altra, come diversi sono gli utilizzi. Si possono trovare selle italiane ed altre che provengono da paesi di altre culture; selle che servivano per la sopravvivenza dell’uomo ed altre che invece lo rendevano celebre.

TORNANO LE DANZE COUNTRY COI WILD ANGELS E QUEST’ANNO LA 1ª LIBERTAS TEAM CUP - Una suggestiva atmosfera da far west fa da sfondo come d’abitudine al Salone del Cavallo, grazie ai ritmi del Gruppo di ballo Wild Angels, che sabato e domenica farà scatenare il pubblico in danze country e western su una grande pista da ballo in legno, con stage gratuiti per tutti a cura di maestri, gruppi di appassionati e DJ provenienti da tutta Italia. Domenica grande novità in collaborazione con il Centro Sportivo Libertas. Dalle ore 10 si svolgeranno gare amatoriali nazionali in Team di Country Line Dance. E’ la 1ª Libertas Team Cup con coreografie in concorso per Beginners, Intermediate ed Advanced nelle categorie Country Line Dance Traditional Style e Country Line Dance Catalan Style. Saranno centinaia i ballerini che si sfideranno a tutto ritmo in queste appassionanti esibizioni e ad animare tutta la serata del sabato in una full immersion di danze in un’atmosfera scaldata anche da stand gastronomici a tema country.

ANIMALI IN FIERA HA UNA FORTE IMPRONTA SOCIALE - Anche quest’anno “Animali in Fiera” sostiene con forza progetti di solidarietà e associazioni che si propongono di diffondere buone cause e buone prassi sia per l’uomo che per i nostri “amici a quattro zampe”. La collaborazione è stata stretta con due realtà quali “CavaRei” e il Quartiere Romiti di Forlì. Romagna Fiere ha effettuato due donazioni, che consentono ad entrambe di proporre i propri lavori nelle due giornate della manifestazione. Grazie al sostegno ricevuto, “CavaRei”, la Onlus forlivese che assiste persone disabili e promuove progetti legati al loro inserimento sociale e lavorativo, ha realizzato per il Salone del Cavallo dei portachiavi in legno in edizione limitata ed esclusiva, stampati in serigrafia con il logo della manifestazione. Un piccolo trofeo che verrà consegnato a tutti i partecipanti e frutto del progetto Lapis, laboratorio di stampa che coinvolge i ragazzi di “CavaRei”. Romagna Fiere sovvenziona anche il laboratorio approntato dalle arzdore del Quartiere Romiti. Nell’area Self-Service prepareranno con uova freschissime, squisiti tortelli al ragù e burro e salvia da acquistare e consumare direttamente in fiera.