Animazione in centro: vietata la vendita da asporto di alcolici, ripartono i "concertini"

Lunedì mattina, alla presenza del vicesindaco con delega alla sicurezza Daniele Mezzacapo, dei responsabili della Polizia Locale e del Direttore della SIAE, si è svolto l'ultimo sopralluogo preparatorio alla ripartenza delle forme di intrattenimento e di spettacolo serale in centro storico, così come possibile in base alla norma in vigore per la “Fase 2” dell'emergenza Covid-19. “Con determinazione e prudenza - afferma il Vicesindaco - stiamo compiendo quanto è necessario per consentire la ripartenza di tutti i settori, anche quelli che interessano l'animazione serale nel centro storico. Nel rispetto del divieto di assembramento, vero pericolo per i cittadini e quindi da prevenire ed evitare, abbiamo consentito che da oggi, sul territorio forlivese possano essere proposti “concertini” con musica di sottofondo. Si tratta di esibizioni musicali con caratteristiche ben precise: volume a livello di ascolto, numero limitato di esecutori, postazioni del pubblico sedute il cui numero e disposizione siano coerenti con le norme di distanziamento”. Resta ancora il divieto per gli intrattenimenti musicali e gli eventi di spettacolo (concerti, manifestazioni danzanti, rappresentazioni).

L'Amministrazione comunale ha emanato ordinanza anche per il divieto, su tutto il territorio comunale, della vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in contenitori di qualsiasi genere. Dalle ore 19:00 alle ore 6:00 per tutti gli esercizi del centro storico mentre per tutti quelli all'esterno il divieto va dalle ore 21:00 alle 6:00. E' inoltre vietato il consumo e la detenzione finalizzata al consumo di alcolici negli spazi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, in parchi e giardini, per tutto il giorno (dalle ore 0:00 alle 24:00). Il consumo di bevande alcoliche nei pubblici esercizi può avvenire esclusivamente all'interno e all'esterno nelle aree in concessione e solo con servizio al tavolo. I pubblici esercizi, cui è fatto obbligo di garantire il rispetto delle norme di distanziamento sociale, dovranno delimitare l'area del plateatico e regolare gli accessi. Il mancato rispetto dell'ordinanza, nel caso non rappresenti un reato, sarà soggetto a una sanzione amministrativa da 400 a mille euro. Il testo è consultabile sul sito internet www.comune.forli.fc.it . “Per tornare a vivere la città - sottolinea il Vicesindaco Mezzacapo - è importante che tutti i cittadini rispettino il distanziamento, adottino comportamenti corretti e rispettosi del decoro urbano, così da agevolare sia i proprietari dei pubblici esercizi, sia gli agenti delle Forze dell'ordine impegnati nelle azioni di controllo”.