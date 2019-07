Anna da Forlì, 113 anni, è più anziana d'Italia: nessuno nel nostro Paese ha visto più primavere di lei

“Ho saputo oggi che Anna Benericetti, che ho salutato lo scorso 22 marzo assieme ai familiari come nonna di Forlì con i suoi 113 anni, da qualche giorno è anche decana d’Italia, ovvero la persona più longeva dell’intero Paese”: ad annunciarlo è l'ex sindaco Davide Drei. Attualmente, dopo alcuni decessi degli ultimi mesi, risulta essere lei la più “vecchia d'Italia”.

Scrive Drei: “Ne sono felice, per lei e per la sua bellissima famiglia che con amore le ha regalato una vita anziana di cura e di affetti, e potere così raggiungere una età inimmaginabile solo fino a pochi anni fa. Complimenti allora alla forlivese Anna, nonna d’Italia, per l’importante traguardo raggiunto. Ma complimenti anche a Forlì, città dei servizi universalistici di cura alla persone, città amica delle famiglie qualunque esse siano, città a misura delle donne e degli uomini che la abitano permanentemente o temporaneamente. Quando fate le classifiche sulla qualità della vita, aggiungete anche questo”.

Circondata dall'affetto dei familiari, miglior medici per combattere l'età che avanza, Anna Benericetti ha festeggiato il 22 marzo scorso il suo 113esimo compleanno. Nativa di Brisighella, da cinquant'anni vive nella città mercuriale. La "nonnina" della Romagna gode di buona saluta e vive a casa della figlia. Ha quattro figli, nove nipoti e quattordici pronipoti. Ha trascorso la vita dedicandosi al lavoro agricoli, ma anche accudendo animali e a tessere.

Anna è la più anziana di Forlì. Il primo marzo si era spenta nonna Guerina Amadei, dopo aver celebrato il 31 gennaio scorso le 113 primavere. Ad inizio anno a Forlì gli ultracentenari erano 35, lista che per il 2019 sarà aggiornata di 36 super longevi, 29 dei quali donne. E sono proprio le donne a superare il secolo di vita: ben sei hanno superato i 105 anni.