La cucina vista in chiave salutista: una forlivese sbarca a "La Prova del Cuoco"

E' stata la nonna materna a trasmetterle la passione per la cucina. Coltivata negli anni, l'ha portata a scrivere un libro, rivisitando le ricette della familiare in chiave salutista. Naturopata e consulente alimentare, cura anche un blog focalizzato sul benessere alimentare. Lo scorso luglio ha svolto un provino per partecipare a "La Prova del Cuoco" ed in questi giorni è arrivata la bella notizia: la forlivese Annalisa Calandrini sarà protagonista come concorrente della trasmissione di Rai Uno condotta da Elisa Isoardi nella settimana dal 14 al 18 gennaio.

Annalisi è organizzatrice di eventi legati al benessere: il suo obiettivo, racconta, "è quello di trasmettere la salute attraverso diversi canali, primo tra i quali la cucina; attraverso un'alimentazione sana, equilibrata e bioenergetica". Tra le sue passioni c'è anche quella dei viaggi, che l'ha portata a condurre studi sulla longevità, intervistando ultracentenari dal Giappone (Isole di Okinawa) alla Grecia (Ikaria) fino alla Sardegna e alle nostre colline romagnole. L'entusiasmo per la vita l'ha portata a combattere e superare una grave malattia nel 2005. Oggi il suo motto è "Sorridi alla Vita e lei ti sorriderà".