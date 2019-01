La food blogger Annalisa Calandrini è la regina dei fornelli de "La Prova del Cuoco"

Annalisa Calandrini è la regina dei fornelli della settimana de "La Prova del Cuoco". La naturopata e food blogger forlivese ha vinto la manche decisiva contro il poliziotto salernitano Antonello Verolla. Romagna contro Campania, è stata una bella sfida a colpi di ricette, che aveva visto la 38enne scappare sul 2-0. L'agente della PolStrada è riuscito nella rimonta, ma venerdì uno dei simboli romagnoli, il formaggio di fossa di Sogliano, ha dato il colpo vincente a Calandrini.

Affiancata dallo chef Riccardo Facchini di Bologna, Annalisa si è cimentata nella preparazione di bracioline di maiale in casseruola, accompagnate da un tortino di patate con formaggio di fossa e ciccioli. E per dessert una meringata con cioccolato aromatizzato all'arancia. A giudicare le portate lo chef stellato Gaetano Trovato, il giornalista enogastronomico Marco Bolasco e, nella veste del “giurato per un giorno”, l’attrice Valentina Pace. Per Bolasco sono stati presentati "piatti interessanti", mentre Trovato ha sottolineato l'aspetto la cromaticità dei piatti. Annalisa ha così vinto il montepremi di 500 euro messo in palio dalla trasmissione di Rai Uno condotta da Elisa Isoardi.