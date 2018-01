Annebbiato dall'alcol semina il caos in un locale: la serata termina con una denuncia

Annebbiato dai fumi dell'alcol, ha cominciato ad infastire i clienti di un locale di via Campo degli Svizzeri. Un cesenate di 26 anni ha concluso la serata di venerdì con una denuncia a piede libero. Il giovane, benchè già alticcio, ha cominciato a pretendere che gli fossero serviti altri alcolici. Al rifiuto dei titolari ha cominciato ad inveire contro di loro. Contemporaneamente è stato chiesto l'intervento del 113. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura d Forlì ed un'ambulanza del 118. Si è infatti reso necessario il trasporto al pronto soccorso per calmarlo. Addosso aveva anche una modica quantità di marijuana, ragion per cui è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. L'indomani si è presentato in Questura, dove gli è stata notificata una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.