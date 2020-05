Si ricorda il maggiore Marco Briganti a 15 anni dalla scomparsa

Sabato 30 maggio, alle ore 18, viene celebrata nel campo sportivo di San Martino in Strada, a Forlì, una Santa Messa in ricordo del maggiore Marco Briganti nel 15° anniversario della scomparsa avvenuta a Nassirya (Iraq) il 30 maggio 2005.

Al termine della funzione religiosa all'aperto vengono deposti fiori presso la Rotonda a lui intestata in San Martino in Strada.

La tragedia

Nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2005 un elicottero Ab 412 dell'Aviazione dell'esercito e' caduto in un'area desertica a 13 miglia a sudest di Nassiriya. I quattro militari italiani si trovavano a bordo del mezzo sono morti. Tra loro c'è anche il forlivese Marco Briganti, 33 anni. Il velivolo stava facendo rientro da Kuwait City, dove un militare del contingente si era recato per tornare a casa in seguito a un lutto familiare. Dopo il decollo dalla base di Buehring, presso la quale l'Ab 412 aveva fatto uno scalo tecnico per effettuare un rifornimento, si sono persi i contatti radio dell'elicottero.