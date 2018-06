Liceo Classico, in 216 alla carica della Maturità. Tanti i bravissimi oltre l'8

Conto alla rovescia per i 216 liceali del Classico che da mercoledì torneranno sui banchi per l'esame di Maturità. Come da tradizione ad inaugurare la prova scritta sarà il tema di italiano. Sono complessivamente 1222 gli studenti scrutinati che hanno frequentato nell'anno scolastico 2017-2018 gli indirizzi "Tradizionale", "Economico-Sociale", "Linguistico" e "Scienze Umane". Esclusi gli studenti di quinta, sono stati ammessi all'anno successivo in 734, mentre dovranno ripetere l'anno in 44. Dovranno sostenere la prova di recupero per superare il debito in 227 per cancellare il giudizio sospeso. Sono ben 243 gli alunni che sono stati promossi con la media superiore all'8, 39 quelli con la media superiore al 9. Tra quest'ultimi spicca il 9.78 di Aurora Dozio, della 1B.

Classico

1A

Bianca Principato 9.33

Maddalena Bastianini 9.22

Elena Pagliai 9

Matteo Nanni 8.56

Anna Portolani 8.44

Chiara Ricci 8.11

1B

Aurora Dozio 9.78

Rachele Sansoni 9.22

Sabrina Rocchi 8.67

Marta Bagni 8.44

Arianna Turrinunti 8.22

2A

Sarah Bergomi 9.22

Giulia Paci 8.33

Michele Valentini 8.22

Marta Fronzoni 8.11

Alessia Iacono 8.11

Eleonora Saletti 8.11

Federica Di Fabio 8

2B

Ilaria Vandi 9.11

Elisa Giunchi 9

Daniele Rinaldi 9

Bianca Mangelli 8.67

Mario Flamigni 8.22

3A

Anna Spada 9.58

Bianca Bettini 9.25

Tomas Rubboli 9.08

Silvia Biondi 8.75

Giulia Cupka 8.5

Margherita Maltoni 8.33

Camilla Monti 8.17

Sofia Zoli 8.08



3B

Anna Salimbeni 9.42

Matilde Lombardi 9.25

Martina Grandi 9.08

Giulia Patanè 8.83

Letizia Ramacciotti 8.75

Annalisa Sansavini 8.42

Sara Mengozzi 8.17

Elena Zanmatti 8.17

Sara Zamagna 8.08

4A

Elena Chiarini 9.08

Elena Rabiti 8.5

Elettra Petrini 8.5

Maria Zattoni 8.5

Martina Fabbri 8.25

Sofia Bartolucci 8.08

Costanza Ragazzini 8



4B

Silvia Muscolino 9.67

Sofia Casadei Monti 9.58

Clarissa Clare Nocella 8.33

Qin Chen 8.25

Linguistico

1A

Anna Cabassi 8.4

Cecilia Zamboni 8.4

Matilde Ravaglioli 8



1B

Alessia De Vita 9.1

Roberta Di Palma 8.6

Letizia Maria Venturini 8.5

Giulia Maccora 8.4

Elia Babini 8.3

Anna Righi 8.3

Alice Pompignoli 8.3

Alisea Succi 8.1

Alice Valentino 8.1

Camilla Orioli 8

1C

Chiara Pompignoli 8.8

Camilla Quadrelli 8.6

Eva Danti 8.3

Jasmine Ward 8.1

Laura Bergamaschi 8.1



1D

Gaia De Luca 9

Martina Spada 8.7

Asia Bagioni 8.5

Maria Adele Ciani 8.5

Maya Bellardi 8.4

Annachiara Naldini 8.1



2A

Matilde Mini 8.4

Francesca Bedei 8.2

Maddalena Pace 8

Giulia Carigi 8

Francesca Ravaioli 8



2B

Arianna Casadei 8.6

Maddalena Barzagli 8.5

Elena Faggi 8.4

Alessia Fabbri 8.4

Sofia Gilaberte 8.2

2C

Maddalena Di Carlo 9.3

Martina Berti 9.2

Alice Rivola 8.9

Sara Berti 8.7

Martina Sbrighi 8.2

Giulia Carmellini 8.1

2D

Alice Bajramaj 8

3B

Caterina Varzi 9.17

Mia Cicognani 9.08

Alessandra Mancini 8.75

Alice Turci 8.67

Arianna Bacchi 8.67

Virginia Varo 8.5

Alessia Giondi 8.08

Matteo Ricci 8.08.

3C

Nura Balestra 9.08

Teresa Gallesi 9.08

Alessia Fagnoli 9.08

Lucia Cimatti 9.08

Niccolò Neri 9.08

Camilla Battistini 8.75

Agnese Prati 8.58

Chiara Galeotti 8.17

Valentina Valdinoci 8.08

Asia Panzavolta 8.08

Nicole Bandini 8.08

3D

Giulia Laraia 8.75

Lucia Biondi 8.17

Sara Maryam Flamigni 8.17

Lucrezia Aiuto 8.08

Virginia Mondrone 8.08

4B

Rachele Ugolini 9.33

Lisa Pavarini 8.75

Cecilia Bombardi 8.67

Maria Letizia Marcheselli 8.5

Elisa Neri 8.5

Anastasia Giovannini 8.33

Rossella Ferraiuolo 8.25

Ilenia Amoruso 8.17

Bianca Amedei 8.08

Asia Berti 8.08



4C

Alessandra Balzani 8.75

Martina Mantellini 8.67

Camilla Campacci 8.5

Asya Dall’Agata 8.33

Martina D’Amelio 8.33

Giulia Focaccia 8.33

Gaia Ciappelli 8.33

Camilla Gardin 8.25

Rachele Mancosu 8.25

Federica Sirotti 8.08

Irene Cortesi 8.08

Lucrezia Saragoni 8.08

4ªD

Manuela Prati 8.42

Francesca Cucchi 8.33

Giulia Vitali 8.33

Rachele Mordenti 8.25

Chiara Benati 8.25

Giulia Maria Di Carlo 8.08

Martina Cazzetta 8

Linguistico



3A

Weiwei Zhang 9.08

Elisabetta Lama 8.75

Martina Angeli 8.67

Alixia Mistral 8.58

Andrea Camorani 8.58

Ludia Monti 8.5

Azzurra Silvagni 8.42

Bianca Ballardini 8.25

Martina D’Angelo 8.17

4A

Alessia Kapllani 8.58

Chiara Vasumi 8.33

Anna Nardi 8.25

Susanna Brenaggi 8.17

Maria Vittoria Tisselli 8.17

Angelo Carvana 8.08

Giulia Faggiotto 8.08.

Scienze umane

1A

Beatrice Amaducci 8.4

Waad Medfai 8.1.

1B

Sofia D’Alesio 9.2

Elisa Malpezzi 8.1

1C

Allegra Marzocchi 8.2

Francesca Ghetti 8.1

1D

Giulia Pellegrini 8.6

Giada Rispi 8.4

Giulia Bartoletti 8.2

Marta Venturi 8.2

2A

Giada Capacci 8.7

Alessia Miraglia 8.7

Sara Rustignoli 8

2C

Aurora Scotti 8.7

Francesca Castori 8.4

Sara Ghirelli 8.4

Lorena Izabela Mihut 8.2

Alessia Conti 8.2

Veronica Magnani 8.2

Giulia Bellini 8.1

2D

Giulia Torroni 8.3

Linda Pasquini 8.1

3A

Maddalena Contoli 9.08

Carlotta Gaudenzi 8.17

Lilith Marie Moncalvo 8.08

3B

Chiara Morigi 9.08

Sofia Romiti 8.67

Mirna Chioccini 8.58

Martina Canducci 8.5

Laura Di Battista 8.25

Angelica Benedetti 8.17

Giulia Casadei 8.08

Maria Caterina Guerri 8.08

Silvia Bazzocchi 8

3C

Federica Fracchiolla 8.67

Ilaria Vanigli 8.25

Ambra Barbieri 8.17

Lisa Ghini 8.08

Giulia Gavelli 8.08

Anna Gardelli 8.08

Gaia Sansavini 8

3D

Andreea Maria Lapusneanu 8.75

Bianca Prati 8.08

Stefanì Donis Casales 8.08



4A

Caterina Prati 8.08

Valeria Medici 8.08



4B

Lucia Piacquadio 9.17

Anita Galeotti 9.08

Sara Stradaioli 9.08

Vittoria Zangara 9.08

Michela Caldara 8.67

Elena Faggiotto 8.58

Michela Zanoni 8.42

Angelica Signani 8.42

Melissa Magistri 8.17

Lia Restelli 8.17

Anna Zaccaria 8.17

Michela Fanti 8.08



4C

Mattia Pironi 8.17

Giulia Cicognani 8.08

Elena Cavaliere 8.08



4D

Martina Pazzi 8.67

Chiara Linari 8.58

Alessandra Salvi 8.5

Federica Neri 8.42

Irene Scalini 8.33

Viola Romagnoli 8.08

Anna Cesaroni 8.08

Scienze umane (opzione economico)

1A

Irene Zoffoli 9.1

Viola Zubiani 8.9

Mattia Biserni 8.6



2A

Sara Andriano 8.9

Matilda Ramoni 8.1



3A

Filippo Pezzi 8.58

Federico Amaducci 8.5

Giorgia Marchini 8.17

Luca Maldini 8.08

Alessandro Zecchini 8.08



4A

Chantal Martini 8.67

Francesca Matteucci 8.25

Letizia Monti 8.08

Aurora Galli 8.08