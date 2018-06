Liceo Scientifico, i bocciati sono 40. Sui banchi della maturità saranno in 193

Saranno 193 gli studenti del Liceo Scientifico "Fulcieri Paolucci De Calboni" che da mercoledì mattina saranno impegnati con l'esame di maturità. Sono invece due coloro che non stati ammessi all'esame di Stato e che dovranno ripetere l'anno. L'anno scolastico 2017-2018 è stato frequentato da 1224 giovani: escluse le quinte, sono stati promossi con la piena sufficienza in 786 (417 maschi e 369 femminine), mentre sono stati ammessi all'anno successivo, ma col giudizio sospeso (cioè con almeno una materia insufficienti) in 204 (125 maschi e 79 femmine). Sono 40 i bocciati (24 maschi e 16 femmine).

In 343 hanno frequentato la prima, 264 dei quali promossi e 13 bocciati (per 66 studenti il giudizio è sospeso). Il secondo anno è stato frequentato da 238 alunni: in 13 dovranno ripeterlo, in 57 dovranno sostenere la prova di recupero della materia insufficiente, mentre i restanti 168 sono stati promossi senza "asterischi" sulle materie. Per quanto riguarda i 237 studenti di terza, 184 sono quelli ammessi in quarta, 43 quelli promossi col giudizio sospeso, mentre dovranno ripetere l'anno in dieci. Infine sono stati promossi in quinta in 170, 38 con il voto sospeso, mentre in quattro dovranno ripetere il quarto anno.