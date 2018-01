Anno scolastico 2017-2018, pubblicato il bando per la concessione di borse di studio

E’ stato pubblicato dalla Provincia di Forlì-Cesena il bando per la concessione di borse di studio per l’anno scolastico 2017/2018. Ne beneficeranno gli studenti residenti nella provincia e che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, ovvero il secondo anno in un ente di formazione professionale accreditato, oppure le prime due annualità dei progetti personalizzati in un organismo di formazione professionale accreditato e in possesso di un Isee non superiore ad 10.632,94 euro. A questo proposito verranno accettate sia le attestazioni Isee 2017, qualora già in possesso, sia le Attestazioni Isee 2018.

Gli studenti immigrati privi di residenza saranno considerati residenti nel Comune in cui sono domiciliati. Nel corrente anno scolastico possono beneficiare della borsa di studio anche gli studenti frequentanti l’ultimo triennio della scuola secondaria di II grado. La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line, da uno dei genitori, dal legale rappresentante o tutore dello studente o, nel caso in cui quest’ultimo sia maggiorenne, dallo studente stesso, tramite l’applicativo disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it. Per presentare la domanda è necessario disporre di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare attivato in Italia. Allo stesso indirizzo è consultabile anche la guida per la compilazione della richiesta.

La domanda potrà essere compilata anche ai Caf convenzionati, elencati sul sito https://scuola.er-go.it. Sono considerati beneficiari di diritto della borsa di studio gli studenti frequentanti l’ultimo triennio della scuola secondaria di II grado che hanno già presentato domanda per il contributo libri di testo a.s. 2017/18 i quali pertanto non devono presentare domanda per la borsa di studio. Il termine per la presentazione della domanda scade alle 14 del 28 febbraio. Le modalità di erogazione delle borse di studio possono essere consultate nel bando pubblicato all’Albo Pretorio telematico della Provincia di Forlì-Cesena e sul sito dell’Ente www.provincia.fc.it alla sezione Attività “Istruzione”. Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti all’Ufficio Istruzione - Diritto allo Studio (tel. 0543/714.260 – 0543/714.251) o presso le Segreterie delle Scuole o Enti di formazione frequentati.