Allerta meteo per vento, annullato il 27esimo raduno scialpinistico della Campigna

C'era grande attesa per la 27esima edizione del raduno scialpinistico della Campigna. L'appuntamento, in programma per domenica mattina, è stato annullato "a causa condizioni non favorevoli". La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo per vento. "Sui crinali appenninici centro-orientali sono previsti venti di 35/40 nodi (62/74 Km/h)", viene evidenziato nell'informativa. La manifestazione era organizzata dal gruppo escursionistico La Lama nell'ambito del programma "Neve e natura", fortemente sostenuto dall'area protetta nell'ottica della promozione della corretta fruizione dello straordinario patrimonio naturalistico durante la stagione della neve.