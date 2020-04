Annullato il Forlì Jazz Festival: si pensa a un'edizione invernale per omaggiare Chet Baker

Dopo l'annullamento, nel marzo scorso, del festival di voci femminili Le Cantantesse, che quest'anno avrebbe celebrato la sua 21^ edizione, arriva anche il rinvio del Forlì Jazz Festival, dedicato da tre anni a Chet Baker, uno dei più grandi trombettisti jazz di tutti i tempi che ha lasciato anche a Forlì una traccia indelebile del suo passaggio col concerto al Naima club dell'ottobre 1984.

A diffondere la notizia è Michele Minisci, dell'Associazione Internazionale Naima Foundation ventilando la possibilità di svolgere il festival verso la metà di dicembre. Covid-19 permettendo.

Il festival jazz di Forli aveva già programmato un calendario di appuntamenti a partire dal 13 maggio, la data fatidica della morte di Baker, con la partecipazione di tre grandi trombettisti jazz di livello internazionale: Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e Flavio Boltro, i quali hanno già dato la loro disponibilità per la prima metà di dicembre.

Intanto, per il 13 maggio è previsto un collegamento in diretta sulla pagina Facebook di Michele Minisci, alle ore 15, in cui verrà ricordato il mitico concerto di Chet Baker presso il Ciaika di San Martino in Strada, di cui esiste peraltro una suggestiva registrazione live che prima o poi verrà messa su disco, oltre al saluto musicale di Fresu, Bosso e Boltro che interverranno con un brano a testa tratto dal repertorio del grande trombettista dell'Oklahoma, da Almost blue a Estate fino alla struggente My funny Valentine.