Annunciare il vangelo in streaming: le Messe continuano ad andare in onda sui social

Il 18 maggio ha segnato il ritorno a messa dei fedeli secondo le dovute precauzioni imposte dall'emergenza sanitaria. Tuttavia continuano le dirette online delle celebrazioni da diverse parrocchie del territorio. La Pastorale Giovanile Diocesana con i suoi canali Youtube e Facebook continua a trasmettere le messe officiate dal vescovo Livio Corazza: giovedì 11 giugno alle 20 da piazza Saffi, ci sarà la messa del Corpus Domini.

Don Antonino Nicotra trasmetterà domenica sulla pagina Facebook della parrocchia di Roncadello la messa alle 18. Sulla pagina Facebook e Youtube della Comunità cristiana di Forlimpopoli andrà in onda la messa alle 11.30 dalla chiesa di San Rufillo. Don Massimo Masini sulla sua pagina Facebook il sabato alla 19.30 celebrerà la messa prefestiva e la domenica alle 11 quella festiva;

Anche da Meldola viene trasmessa la messa sulle pagine Facebook di don Mauro Petrini e don Fabio Castagnoli alle 11. Don Roberto Rossi, parroco di Regina Pacis, celebrerà messa alle 10.30 in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia. Don Carlo Guardigli trasmetterà la messa alle 11.15 sui canali Youtube e Facebook della parrocchia di San Giuseppe Artigiano.

Don Urbano Tedaldi il sabato alle 18 celebrerà la messa prefestiva e la domenica alle 11 quella festiva in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia di Predappio. Don Enzo Scaioli celebrerà la messa in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia di San Giovanni Battista in Coriano alle 11,15. Da Castrocaro alle 18 messa in diretta sulla pagina Youtube della parrocchia;

Don Carlo Camporesi sulla pagina Facebook della parrocchia di Fiumana celebrerà la messa alle 11, mentre dalla parrocchia di Santa Rita diretta della messa alle 10.30 sul canale Youtube dell'Unità Pastorale Ronco. Sul canale Youtube dell'Unità pastorale San Paolo-Cappuccinini si possono vedere le registrazioni dei messaggi e degli incontri di preghiera guidati dal parroco don Gabriele Pirini.

"Il risveglio dell'umano"

Il centro culturale “Don Francesco Ricci-La Bottega dell’Orefice propone lunedì 8 giugno l’incontro “Il risveglio dell’umano. Racconti di esperienze di costruzione in tempo di pandemia”, in diretta sul canale Youtube del Centro culturale con testimonianze a partire dal libro di Julian Carron, presidente della Fraternità di Cl, “Il risveglio dell’umano. Riflessioni da un tempo vertiginoso”. Interverranno il vescovo Corazza, Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, Giovanni Raggi, maturando al Liceo Scientifico, che da metà marzo ha guidato un gruppo di oltre 120 giovani che ogni sera su Zoom hanno recitato il rosario, Paolo Pagliai, responsabile del Banco di Solidarietà e don Enzo Zannoni, cappellano della casa circondariale. In occasione del 29° anniversario della morte di don Francesco Ricci, sacerdote, missionario, educatore e comunicatore sarà letto un suo intervento per un aiuto in questo tempo di prova.