ForlìToday cerca un videomaker/giornalista

Citynews Spa è una total digital company, editrice delle testate Today e prima in Italia per numero di visite online (dati ufficiali ComScore), presente in 48 province italiane, cerca per l'edizione di Forlì - Cesena un/una Video Maker Giornalista con esperienza da inserire nel team redazionale.

Vorremmo incontrare candidati che abbiano fatto della loro passione il loro lavoro, con esperienza pregressa - preferibilmente nel giornalismo online – che portino il loro contributo in termini di notizie e video, interviste, servizi di informazione locale. Costituirà titolo preferenziale l’iscrizione ad Albo pubblicisti e/o giornalisti professionisti.

Per la natura dinamica della posizione ricercata, è’ necessaria la disponibilità a muoversi nella zona di Forlì e Cesena, così come è importante la residenza sul territorio. Se credi di avere i requisiti adatti, inviaci un cv con tutte le esperienze avute in ambito multimediale ed editoriale, indicando il tipo di collaborazione svolta, la durata e la testata giornalistica.

E’ necessario avere esperienza come video maker e come giornalista ed indicare la tipologia di video-servizi o contenuti prodotti (cronaca nera, bianca, politica, economia, cultura e sport). La retribuzione e l’inquadramento verranno discussi in fase di selezione e commisurati in relazione all'esperienza del candidato/a che verrà selezionato/a.

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: http://citynews.it/privacy#_ga=.

Contratto di lavoro: Partita IVA

Esperienza: video maker giornalista pubblicista/professionista - Forlì-Cesena o simili: 1 anno (Opzionale)

Località: Forlì-Cesena

Licenza o certificazione: Iscrizione Albo Giornalisti (Opzionale)

Per candidature: selezione@romagnaoggi.it