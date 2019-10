Antenne per la telefonia: nuova richiesta d'installazione in un terreno in via Bagnolina

Una nuova stazione radio base per la telefonia mobile Wind Tre Spa in un campo in via Bagnolina. Negli uffici Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì (via delle Torri, 13) è stata depositata la richiesta per la realizzazione del progetto su un'area privata. I documenti resteranno depositati per trenta giorni a partire da martedì. "I titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati possono richiedere ulteriori informazioni, prendere visione del materiale depositato o presentare eventuali osservazioni, tassativamente entro il 7 novembre", rende noto il Comune. Per informazioni è possibile contattare il numero 0543712568 (lunedì, mercoledì e sabato su appuntamento).

"Le opere necessarie alla realizzazione della stazione radio base consistono nel montaggio di un palo poligonale in acciaio di altezza pari a 30 metri con pedana di riposo e un pennone di 4 metri che sosterrà il sistema radiante dell’installazione, caratterizzata da tre antenne, tre parabole e di moduli radio - si legge nel progetto -. Gli apparati ed i relativi quadri elettrici di progetto verranno tutti installati nei pressi del palo; l’area del sito di proprietà verrà delimitata da apposita recinzione e l’ingresso sarà limitato ai soli addetti tramite il cancello pedonale. Per il funzionamento dell’impianto è previsto

il posizionamento di apparati di ricetrasmissione del segnale all’interno di armadi, all’interno della recinzione alla base del palo".