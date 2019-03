Anziana escursionista bloccata sul sentiero da un incidente: il Soccorso Alpino la porta a valle

Soccorso di una donna rimasta ferita in un sentiero dell'Appennino. Col bel tempo, infatti, anche i sentieri dei crinali sono tornati a popolarsi di escursionisti. Intorno alle 12,30 di domenica la stazione del Soccorso Alpino di Montefalco è intervenuta tra i comune di Portico di San Benedetto e Marradi, su un sentiero per soccorrere una donna di 69 anni residente a Castelfranco Emilia (Modena) che si era procurata accidentalmente un trauma distorsivo ad una caviglia.

L’attivazione del Soccorso Alpino Emiliano è arrivata dai colleghi del Soccorso Alpino Toscano, che hanno ricevuto la richiesta di soccorso da parte della paziente infortunata, che si trovava con il marito, perché ritenuti più vicini al punto dove si è verificato l’incidente. La donna partita da Marradi e diretta a San Benedetto stava percorrendo il sentiero CAI 501, dopo circa 1 km di cammino, in un tratto di sentiero in discesa, la donna ha messo male il piede procurandosi una distorsione alla caviglia, che non le ha più consentito di continuare l’escursione. La squadra in pronta partenza di Portico di Romagna, immediatamente si è diretta in zona e dopo averla localizzata è stata raggiunta dai soccorritori a piedi in circa un'ora. Assistita, immobilizzata, è stata posizionata sulla barella “portantina” e condotta sulla strada carrozzabile dove ad attenderla c’era già l’ambulanza della Misericordia di Marradi che ha provveduto ad ospedalizzarla per accertamenti.