Si fingono addetti dell'Agenzia dell'Entrate. E con un massaggio derubano un'anziana

Anziana truffata da una coppia, che è riuscita ad entrare nell'abitazione della malcapitata fingendosi dell'Agenzia delle Entrate. L'episodio è avvenuto martedì nella zona di via Roma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due, un uomo ed una donna, hanno si sono avvicinati alla signora informandola che le avrebbero dovuto restituire dei soldi. Entrati in casa la vittima ha intrattenuto i due, spiegando loro di avere anche un fastidioso mal di schiena. E a quel punto la truffatrice si è offerta di farle un massaggio. E' stata l'occasione per rubare una collana ed alcuni anelli. Quando i due si sono allontanati, l'anziana si è accorta di esser stata derubata. A quel punto ha chiesto l'intervento della Polizia. Sull'episodio indagano gli agenti delle Volanti. La notizia è riportata sulla stampa locale.