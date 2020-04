Anziani e assistenza familiare: attivo uno sportello di ascolto telefonico

"Io resto a casa". Non è così semplice per chi deve convivere con la fragilità del tempo anziano. Per offrire aiuto a familiari che si ritrovano a dover gestire una quotidianità, inaspettata e complicata, a fianco di un anziano fragile o con demenza, la cooperativa Paolo Babini ha attivato uno sportello di ascolto telefonico per familiari-caregiver condotto da Gigliola Casadei psicologa delle case d’Accoglienza don Mino e don Amedeo. Uno spazio di ascolto, supporto e ricerca di strategie che possano migliorare la convivenza forzata nell’attuale isolamento e favorire un benessere comune. Il servizio, del tutto gratuito, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 16,30, chiamando il numero 339 784 3092. Il servizio - realizzato dalla coop.va Paolo Babini, con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì - rientra nel progetto “Quartiere Amico Grandi Italiani- Musicisti".



