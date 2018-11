Anziani e inclusione sociale: si presenta il progetto "A casa con voi"

Martedì, dalle 10.45 11.45, al Centro Culturale Sandro Pertini di Santa Sofia, adiacente P.za Matteotti 1, prenderà il via il primo dei quattro incontri informativi, previsti dall'organizzazione di volontariato Odv La Rete Magica, Amici per l'Alzheimer e il Parkinson di Forlì, per far conoscere il progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Rete Magica, "A casa con voi: sostenere la famiglia dell'anziano fragile e promuoverne l'inclusione sociale". Si tratta di un progetto-pilota innovativo della durata di un anno, che prevede l'invio di una psicologa appositamente formata, in 16 famiglie suddivise nei Comuni di Forlì, Meldola, Civitella di Romagna, Cusercoli, Galeata, Santa Sofia e Bertinoro.

L'invio della psicologa, sarà preceduto da appositi incontri con i Servizi Sociali e le Assistenti Sociali dei Comuni interessati, con la collaborazione dell'Unità operativa di Geriatria di Forlì e del Centro Disturbi Cognitivi Demenze e del Distretto Socio-Sanitario di Forlì - Ausl della Romagna. L'azione consisterà nel dedicare ad ogni famiglia, tre ore al mese a domicilio, estese a cinque mesi, per ascoltare e sostenere la persona fragile ma anche il contesto familiare e tendere a raggiungere l'obiettivo di effettuare una vera e propria inclusione sociale presso attività psico-sociali o ricreative di Odv, partnership del territorio Forlì, Bidente e Bertinoro, aderenti al progetto. Si cercherà di evitare l'isolamento involontario e sostenere l'anziano e la sua famiglia.

I prossimi tre incontri si terranno giovedì (dalle 9 alle 10 nella sala corsi dell'Associazione Ricci-Matteucci in via XXIV Ottobre, 32, a Santa Maria Nuova di Bertinoro; e dalle 15,30 alle 16.30 nella sala Versari al secondo piano dell'area Servizi Sociali in Piazza Orsini, 12 a Meldola) e venerdì dalle 15.30 alle 17 nella hall della Casa di riposo "Casa Mia" in via Curiel, 53.