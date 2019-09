Anziani, il sindaco Zattini e l'assessore Tassinari in visita alle case di riposo della città

Giovedì il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, e l'assessore al Welfare, Rosaria Tassinari, hanno incontrato le dirigenze di Casa Mia e dell'Orsi Magelli, visitando le case di riposo della città mercuriale. "Abbiamo dedicato una giornata ai servizi destinati alla terza età - spiega Tassinari -. La sfida del futuro sarà quella di potenziare l'offerta di qualità per abbattere le lunghe liste di attesa e certo non si può evitare di programmare in tal senso. L'assessore al Welfare ha anche partecipato nella stessa giornata al Centro Anziani Due Tigli di via Orceoli (nella foto), dove si è svolto un torneo di bocce. Si tratta, ha osservato Tassinari, di "una realtà vivace con tante iniziative improntate alla socializzazione".