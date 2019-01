"Liberi di guidare, sempre": tre appuntamenti sul Codice della strada dedicati agli over 65

Arriva a Forlì la campagna informativa "Liberi di guidare, sempre" con incontri di informazione e aggiornamento dedicati al tema della guida nella Terza età. L’iniziativa promuove la conoscenza delle norme del Codice della strada e dei nuovi sistemi di disciplina del traffico tra i cittadini over 65, per i quali un’occasione di aggiornamento può risultare particolarmente gradita e utile. Gli incontri saranno aperti a chiunque interessato. Il primo si terrà mercoledì 23 gennaio dalle 9 alle 12 all’Associazione Anziani “Primavera”, in Via Angeloni 56. Seguiranno altri due appuntamenti: martedì 29 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 all’Associazione Anziani “I due tigli”, in via Orceoli 15 e martedì 12 febbraio dalle 9 alle 12 nella sede della “Banca del Tempo”, in Viale Bolognesi 23. Un'occasione da non perdere per ripassare alcune norme, porre domande, sentirsi più sicuri alla guida.