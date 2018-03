Anziano da solo in casa trovato morto dai soccorritori, forse a seguito di una caduta

Un anziano è stato trovato deceduto all'interno della sua abitazione. Non ha avuto esito positivo il tentativo di soccorso da parte del personale del 118 e dei vigili del fuoco. Quando il personale dell'emergenza è riuscito ad entrare nella casa, l'occupante era già morto, probabilmente fin dal giorno prima. E' quanto capitato intorno alle 15 in un'abitazione della zona di via Ravegnana. L'uomo è probabilmente deceduto a causa di una caduta in casa. Saranno gli esami medici ad indicare l'esatta causa del decesso. Sul posto si è portata la volante della Polizia di Stato per i riievi sull'accaduto.