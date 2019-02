Il marito non torna a casa, la moglie fa la macabra scoperta: trovato morto nell'orto

La moglie non l'ha visto rincasare. E col calare delle tenebre la preoccupazione l'ha spinta ad uscire di casa per cercarlo. Fino alla macabra scoperta. Ha infatti trovato il marito morto nel vicino orto. Dramma giovedì pomeriggio a Galeata. A perdere la vita un 73enne. I fatti sono stati ricostruiti dai Carabinieri. A spezzare la vita dell'anziano un incidente accidentale: secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, l'uomo stava lavorando la terra con un trattorino agricolo.

Era impegnato in particolare a scavare delle buche, quando è rimasto impigliato agli ingranaggi del mezzo con i vestiti. Il 73enne non è riuscito a liberarsi, morendo soffocato. L'allarme è stato dato intorno alle 19, quando purtroppo non c'era già più nulla da fare. Sul posto il medico legale ha esaminato il corpo senza vita. Dopodichè il pubblico ministero di turno, Lucia Spirito, ha autorizzato la rimozione della salma, che si trova all'obitorio dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano a disposizione della magistratura.