Anziano esce di casa e si perde: i Carabinieri lo ritrovano e regalano un sereno Natale alla famiglia

I Carabinieri della Compagnia di Meldola, al comando del capitano Rossella Capuano, regalano un sereno Natale alla famiglia di un anziano che martedì mattina ha perso l'orientamento uscendo di casa, facendo temere il peggio. L'uomo, 81 anni, che vive da decenni in Germania con la figlia, è arrivato nei giorni scorsi a Fratta Terme per una visita ai parenti per trascorrere il periodo di festa. Martedì mattina, intorno alle 10.30, è uscito di casa per una passeggiata, senza più fare rientro. I familiari, preoccupanti, si sono recati al comando dell'Arma di Meldola intorno alle 15.30 per denunciarne la scomparsa.

Al momento dell'allontanamento non aveva con se il telefonino e vestiva indumenti non particolarmente pesanti. Subito si è messa in moto la macchina delle ricerche, con l'impegno di tutte le pattuglie dell'Arma della vallata coordinate dal capitano Capuano. Il fatto è stato segnalato anche su Facebook. E grazie alle segnalazioni di alcuni utenti l'anziano è stato individuato intorno alle 17.30 tra Fratta Terme e Forlimpopoli nei pressi della provinciale Para da una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, diretto dal sottotenente Gino Lifrieri. Era stanco e affaticato, ma la vicenda ha avuto un lieto fine. L'abbraccio è avvenuto davanti ai Carabinieri, che hanno regalato un felice Natale alla famiglia dopo ore di spavento.