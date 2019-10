Anziano sviene e batte il capo. Due giovani lo soccorrono, la figlia li ringrazia

È successo lunedì pomeriggio al Parco Urbano. Due giovani stavano approfittando della calda giornata di sole per trascorrere un po' di relax all'aria aperta, quando hanno notato un anziano riverso a terra. Non ci hanno pensato due volte e sono corsi subito in aiuto, allertando contemporaneamente il 118. All'arrivo dei sanitari i due ragazzi, dopo essersi sincerati delle condizioni dell'uomo, hanno proseguito nella passeggiata. Claudia Caselli, figlia dell'uomo infortunatosi nella caduta, ci tiene a ringraziare pubblicamente i ragazzi che sono corsi in aiuto del padre. "Stava passeggiando, quando è svenuto - racconta Caselli -. Nella caduta ha sbattuto col capo. Fortunatamente c'erano due ragazzi che hanno chiesto l'intervento dell'ambulanza e in attesa dell'arrivo sono rimasti lì, tamponando la ferita con dei fazzoletti. Molto spesso i giovani vengono criticati, io non posso fare altro che ringraziarli per quello che hanno fatto, anche se non so chi siano".