Anziano trovato in mezzo alla strada morto con la sua bici in terra

E' stato trovato in terra, già privo di vita, con la sua bicicletta al fianco. I controlli immediati sul mezzo e sulla strada hanno permesso di verificare che l'anziano non è rimasto coinvolto in un incidente stradale, con un eventuale fuga del responsabile, bensì sarebbe morto per un malore che lo ha colto mentre pedalava sul suo mezzo. E' così che è stato trovato deceduto un anziano di 95 anni lunedì mattina a Forlimpopoli, in via Manuelli a Forlimpopoli, intorno alle 10.30. Sul posto la Polizia Locale e i soccorritori del 118. Il medico dell'emergenza non ha potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto per cause naturali.