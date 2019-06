Non si vedeva da giorni: trovato morto in casa. Deceduto da almeno quattro giorni

Era deceduto già da diversi giorni. Un anziano di 75 anni è stato trovato senza vita nel primo pomeriggio di venerdì nella sua abitazione, in via Ravegnana 220. Sono stati i vicini di casa e alcuni amici, che non lo vedevano già da giorni e che non riuscivano a mettersi in contatto con lui, a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale, diretto dal dirigente Stefano Santandrea, i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco.

I pompieri hanno aperto la porta per entrare in casa, trovando l'uomo senza vita. Secondo i primi accertamenti effettuati dal medico legale, il decesso, per cause naturali, sarebbe deceduto da almeno quattro giorni. I poliziotti non sono riusciti a rintracciare i parenti. Pare infatti che l'anziano, che abitava da solo, non ne avesse.

FOTO DI ARCHIVIO