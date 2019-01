Aperte le iscrizioni al corso di italiano per interpreti di conferenza

Sono aperte le iscrizioni al Corso di italiano lingua C, promosso dal Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (Dit) dell’Università di Bologna e da Ser.In.Ar., che si svolgerà al Campus di Forlì (viale Corridoni, 20) dal 6 al 17 maggio. Il corso è volto a rafforzare le competenze linguistiche in italiano di interpreti di conferenza professionisti che desiderino aggiungere l’italiano alle loro lingue di lavoro passive. L’iter formativo si rivolge esclusivamente a interpreti di conferenza già formati che padroneggino le tecniche di interpretazione simultanea e consecutiva e con un livello minimo di italiano B2.

Il corso comprenderà i seguenti moduli didattici: elementi di lingua italiana per interpreti (grammatica avanzata, espressioni idiomatiche, analisi testuale di discorsi realmente pronunciati, collocazioni); elementi di cultura italiana per interpreti (attualità politica, economica e sociale, struttura dell’ordinamento giudiziario, sistema bancario, sistema di istruzione, attualità economico-finanziaria, politica energetica, politica ambientale, sistema d’impresa, storia contemporanea); esercitazioni di interpretazione (presentazione di discorsi a braccio di argomenti vari non annunciati in precedenza che i partecipanti saranno invitati a interpretare in cabina/in consecutiva o ad ascoltare passivamente); conferenze monografiche; e programma culturale opzionale (visite a città d’arte, spettacoli teatrali, serata gastronomica a Casa Artusi). Per ulteriori informazioni è possibile inviare una emaila mariachiara.russo@unibo.it, mentre per iscriversi (iscrizione online) occorre consultare il portale http://www.serinarpayments.it/corso-di-italiano/.