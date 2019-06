La "Forlì Marittima" si prepara ad aprire le porte: tutto pronto per la nuova stagione di Cala FoMa

Il caldo intenso battezzerà la riapertura dell'ex cava di via Bidente trasformata in un'oasi di relax. Mercoledì riapre Cala FoMa, ribattezzata come la "Forlì Marittima" per le sue suggestive caratteristiche. L'ex cava ribonificata in via Tibano, a 5 minuti dalla città che gira intorno ad un lago artificiale, riaprirà ufficialmente mercoledì alle 18. Poi per tutta l'estate la spiaggetta sarà aperta dalle 10 alle 24. Il via della stagione è slittato per le conseguenze di un maggio tutt'altro che clemente sotto il profilo meteorologico.

Le piogge intense, oltre ad aver creato piccoli danni, hanno reso difficile i miglioramenti e la manutenzione nella grande area verde, lavori da fare necessariamente all'esterno. Non ci saranno grandi stravolgimenti rispetto alla formula dello scorso anno. Ma i progetti sono tanti, seguendo i consigli dei clienti. Il mare in città, come in tanti l'hanno definito, si prepara quindi ad aprire le porte. Una valida alternativa per chi non vorrà stare a lungo in coda per raggiungere il mare.

La location vede infatti una piccola spiaggia su cui prendere il sole, un'area che costeggia il lago nella quale sono stati sistemati sedie e tavolini, una zona verde un po' più "selvaggia" con amache, una zona per i gruppi più grandi, un edificio di archeologia industriale con un'illuminazione suggestiva e un parcheggio enorme. E in serata da una collinetta si possono ammirare struggenti tramonti. Cala FoMa, insieme al Centro Cinofilo Dog Galaxy e Robinson Pet Shop hanno attrezzato anche uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe, fornendo tutta l'area con punti ristoro "Io Bevo Qui".



Domenica mattina a partire dalle 10.30 si tiene quindi l'inaugurazione della piccola area dedicata ai cani, un angolo di relax vista lago per voi e i vostri amici a 4 zampe. In mattinata si svolgerà la presentazione dell'area e delle attività organizzate, oltre a una lezione collettiva gratuita e aperta a tutti con l'educatore cinofilo Stefano Cavina. Per chi vuole, pranzo tutti insieme con il menu preparato dagli chef (per info: 331/3898545 - info@doggalaxy.it).