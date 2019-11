Falegname e pizzaiolo nei weekend, apre una pizzeria tutta sua: "Vetrina che si riaccende in centro"

“E' vero, molti negozi chiudono, ma molti cercano anche di metterci tutta la loro voglia e passione per aprire un’attività e cercare di portarla avanti con tutta la forza e la determinazione che serve per fornire al centro e ai suoi residenti un ottimo servizio”: è quello che spiega Daniele Fiume, che nel centro ha scelto di investirci, riaprendo una storica pizzeria d'asporto in corso Diaz, sostenuto anche dalla fidanzata Daphne Zenoni. Uno dei problemi del centro, come è noto, non è solo la moria commerciale, ma anche la necessità di mantenere residenti che "vivano" il centro tutti i giorni. E perché questo sia possibile, sono necessari i servizi e la pizza d'asporto - quando non si ha molta voglia di cucinare o si arriva tardi la sera per farlo, oltre che per una serata con gli amici - è uno di questi.

Sabato 16 novembre, alle 18,30 viene così inaugurata la riapertura della storica "Pizza Planet", che ha chiuso lo scorso mese di luglio e a settembre ha trovato l'interessamento di Daniele Fiume, che l'ha rilevata, rimessa completamente a nuovo e cambiato nome. Si chiamerà "Pizzeria Kristal". Una vetrina che quindi torna a riaccendersi in corso Diaz, specialmente la sera, che di sicuro non fa male per la sicurezza e il movimento di persone della zona. "Rimarrà pizzeria d’asporto e al taglio, ma anche con la possibilità di mangiare seduti al tavolo oltre che col servizio a domicilio. Tra le novità ci saranno i prodotti pugliesi, data la mia origine, come panzerotti, pucce e tanto altro. Faremo un servizio anche di qualità visiva, dato che le pizze in teglia saranno dei veri e propri 'giardini di pizza', vale a dire farcite in modo da renderle belle all’occhio e buone al gusto", spiega il neotitolare.

Come vede corso Diaz? "E' una strada che si sta rianimando, tra la scuola, gli universitari, il teatro e i piccoli negozietti sta riprendendo vita piano piano quindi siamo positivi a riguardo. Per altro Pizza Planet è una pizzeria storica di Forlì, che ha sempre lavorato. Noi gli daremo una faccia nuova, con una ristrutturazione totale, realizzando una location diversa e curata nei dettagli". A calce e cazzuola ci pensa lo stesso Fiume, che ha lavorato in passato nell'edilizia, oltre che aver fatto il falegname in un'azienda di Forlì, lavorando nei week-end come pizzaiolo, con un'esperienza di quasi 10 anni davanti la forno delle pizze. Per lui l'apertura di 'Pizza Kristal' è il coronamento di un sogno: “Finalmente ho deciso di aprire una mia attività di pizzeria d’asporto e al taglio”.