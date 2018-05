Un'opera attesa da decenni: apre a Cervia la rotonda delle Saline

Si avvicina l'apertura della rotonda delle Saline di Cervia, un'opera attesa da decenni e che in meno di un anno sta prendendo forma, mettendo in sicurezza un incrocio e snellendo il traffico in uno snodo centrale per la viabilità cittadina, ma anche romagnola. Dal 10 maggio è prevista la apertura alla circolazione stradale su tutta la rotatoria, in modalità ancora di cantiere, in quanto i lavori non sono terminati e proseguiranno nelle prossime settimane.

L'opera è finanziata dall'Anas, dalla Regione Emilia- Romagna e dal Comune di Cervia. "Ringrazio l'azienda - dichiara il sindaco di Cervia Luca Coffari - ed i mie tecnici per aver svolto un ottimo lavoro. La rotonda delle saline è un opera fondamentale attesa da decenni e che sta diventando realtà. Le grandi opere di mobilità rappresentano un tassello fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra città, sia per la sicurezza dei cittadini che per il turismo, in pochi anni si è realizzato il nuovo accesso sud alla città per Pinarella e lungomare ed oggi la rotonda delle saline".

