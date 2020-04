Centro storico, il Comune apre la Ztl per le consegne di spesa e farmaci: "Multe salate per chi se ne approfitta"

Il Comune di Forlì apre la Ztl a chi effettua consegne a domicilio di prodotti e generi alimentari e dispositivi medico-sanitari. Lo annuncia l'assessore alla Viabilità, Giuseppe Petetta. "Gli operatori interessati - esordisce Petetta - dovranno compilare in ogni sua parte un modulo reperibile già nelle prossime ore sul nostro sito e su quello di FMI e inviarlo esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo: mercurio@fmi.fc.it o via fax al numero 0543 376874".

"Il permesso - con scadenza al 30 aprile prossimo - è gratuito e consente l'accesso alla ztl solo per un lasso di tempo di carico e scarico e dovrà riguardare solo quelle attività commerciali che consegnano a domicilio beni di prima necessità - prosegue l'assessore -. Le domande potranno essere presentate già a partire da venerdì pomeriggio e, fatta eccezione per coloro che verranno ricontattati direttamente da FMI per eventuali integrazioni o rigetti dell’istanza, vale il principio del silenzio assenso. Colgo l’occasione per specificare che i permessi in scadenza per i residenti e per coloro che ne hanno diritto sono stati prorogati d’ufficio al 15 giugno".

"Vorrei che fosse chiaro un concetto - conclude Petetta -. La priorità resta quella di stare a casa. Quello che abbiamo deciso di fare, con questa tipologia di provvedimento, è cercare di favorire il lavoro di tutti quegli operatori che in queste settimane di emergenza devono garantire un servizio di prima necessità. Chiunque abusi di questa ‘agevolazione’ o dichiari il falso verrà perseguito a norma di legge e gli verrà revocato il permesso".