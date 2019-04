Rilascio certificati e tessere: aperture straordinarie per l'ufficio elettorale

Aperture straordinarie per l’ufficio elettorale del Comune di Forlì. Questo per consentire il rilascio delle certificazioni elettorali per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni Europee ed il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati. Sabato sarà aperto dalle 8.30 alle 12.30, domenica dalle 8.30 alle 13.30, lunedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18; martedì e mercoledì dalle 8 alle 20.