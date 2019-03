La raccolta differenziata a portata di mano: debutta l'app di Alea Ambiente

Alea Ambiente, la società in house per la raccolta rifiuti, presenta l’applicazione gratuita per accompagnare gli utenti nel mondo della raccolta porta a porta nei 13 comuni interessati (Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio). L'app è disponibile sia per i dispositivi Android che Ios.

E' necessario inserire il comune di residenza per avere le informazioni necessarie per il corretto conferimento dei rifiuti grazie al “Dizionario dei rifiuti”. Inoltre si potrà consultare i calendari delle raccolte e conoscere orari e indirizzi di Ecocentri e Punti Alea. L'applicazione consente inoltre di segnalare abbandoni tramite l’apposito form. "Questa applicazione rappresenta uno strumento d’informazione studiato per essere un supporto ai cittadini, che potranno interagire così con l’azienda in maniera diretta", viene spiegato.

Come scaricare le App

Le informazioni utili

COME DIFFERENZIARE I RIFIUTI: SCARICA IL DIZIONARIO DI ALEA AMBIENTE