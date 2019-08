Appartamenti, negozi e terreni: 28 immobili statali in vendita nella Regione

Poco meno di un mese di tempo per partecipare al bando di gara per la vendita di 28 immobili di proprietà dello Stato in Emilia Romagna, con una base d’asta complessiva di oltre 1 milione e 500 mila euro.

L’avviso, con scadenza il prossimo 27 settembre, comprende beni di varia tipologia tra appartamenti, locali commerciali e terreni di diverse dimensioni situati nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Piacenza, Modena e Forlì-Cesena. Tra gli asset più interessanti proposti sul mercato una villa monofamiliare nel Comune di Novi Modena in vendita con una base d’asta di 178 mila euro, due locali commerciali situati uno nel Comune di Bertinoro (FC) e l’altro nel centro storico di Codigoro (FE), e una unità immobiliare all’interno di una palazzina anni ’60, adiacente all’antico Palazzo Poste e Telegrafi nel centro storico di Piacenza.

Per partecipare al bando si dovrà presentare un’offerta pari o superiore al prezzo di base d’asta. Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa. Tutti i dettagli sul bando e la relativa documentazione sono disponibili nella sezione Gare e aste.