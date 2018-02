Appartamenti 'specchio' anche nel forlivese: 100 euro a pratica, ma dei richiedenti asilo nemmeno l'ombra

Gestivano e garantivano, con pratiche mendaci, il soggiorno in Italia di stranieri richiedenti asilo. E’ per questo che quattro italiani tutti residenti in Romagna, sono stati indagati per falso e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in conclusione di una brillante operazione messa in atto dall'Ufficio Immigrazione, diretto dalla dottoressa Stefania Neri, e della Squadra Mobile di Forlì, sotto la guida del dirigente Mario Paternoster, su delega della magistratura.

Gli accertamenti, sui cosiddetti appartamento "specchio' indicati come luogo di residenza di stranieri, sono stati effettuati a seguito dei controlli dopo la segnalazione alla Procura su 26 dichiarazioni di ospitalità di tunisini, senegalesi, egiziani ed algerini tra i 23 e i 45 anni, già in Italia da tempo ed in attesa del riconoscimento. Ma la verità era un’altra: in realtà i quattro italiani, tutti conoscenti tra loro e con precedenti per truffa e appropriazione indebita, non li avevano mai ospitati. Avevano però intascato 100 euro per pratica, dichiarando la permanenza degli stranieri nel loro domicilio. Si tratta di un imolese di 57 anni residente a Ravenna, di un meldolese di 39, di un 48enne forlivese e di un meridionale di 64 anni, ma residente nella città mercuriale. Tutto hanno ammesso le loro responsabilità.

I 26 stranieri sono invece stati indagati per falso e permanenza illegale. Gli agenti hanno effettuato perquisizioni domiciliari con sequestro di abbondante documentazione: non viene escluso che il numero di stranieri coinvolti possa essere maggiore. Gli stranieri sono così in attesa di essere convocati dalla commissione territoriale per la loro posizione. Attualmente i richiedenti asilo in provincia sono 934 ed in attesa di valutazione. I soggiorni riconosciuti sono stati 741 per motivi umanitari e 348 tra asilo e protezione sussidiaria.