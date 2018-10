Appello di un vivaista: "Area verde destinata ed essere abbattuta, facciamo un bosco urbano"

Dal suo profilo Facebook ha lanciato un appello: “Dopo trent’anni non posso più occuparmi di una parte del mio vivaio e devo abbattere tutte le piante. Come sarebbe bello se invece la città lo adottasse per farne un bosco urbano”. Stefano Silvestroni appartiene alla seconda generazione di vivaisti di viale Bologna, alla Cava. Trent’anni fa suo padre aveva messo a dimora decine di alberi e piante di diverse specie in un’area di circa un ettaro in affitto al suo vivaio. Col tempo però la situazione è cambiata così come le possibilità economiche dell’azienda che ora si trova costretta a ridurre l’attività e a restituire il terreno agricolo che il proprietario rivuole indietro come era trent’anni fa”. Ergo, Silvestroni dovrà abbattere gli alberi.

“Si tratta – scrive su Facebook - di un ettaro di terra piantato a filari di noccioli, melograni, carpini e gingko biloba, aceri campestri, querce e bagolari tra la tangenziale e viale Bologna. Mi dispiace per non aver saputo e potuto far "rendere" questa parte di vivaio ma soprattutto non poterlo vedere trasformato in un "bosco di città", in un luogo dove poter far incontrare la natura con attività sociali, ricreative e culturali... sicuramente un'idea troppo innovativa, che richiederebbe la collaborazione ed il coinvolgimento di più persone e professionalità. Questa è stata una fantasia, un sogno che purtroppo si trasforma in incubo quando mi immagino le operazioni (che perlomeno non mi costeranno nulla) di taglio e cippatura di tutte queste piante. Mi dispiace per le famiglie di fagiani che ci vivevano, gli scoiattoli ed i picchi e tutto il resto della fauna che qui aveva rifugi”. Restano pochi giorni, poi sarà costretto ad abbattere tutto.