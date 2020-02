Appicca il fuoco per bruciare legna e rifiuti e ne perde il controllo: anziano intossicato

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute mercoledì pomeriggio in via Lughese a causa di un fuoco appiccato per bruciare materiale in disuso, tra cui molto legname, un rogo sfuggito di mano all'anziano che lo ha accesso. Sul posto i pompieri hanno lavorato per circa un paio d'ore per impedire che le fiamme si propagassero all'abitazione adiacente. E' quanto accaduto intorno alle 16,30 in una casa rurale. E' emerso che nel rogo non era stata buttata solo legna, ma anche scarti vari come pneumatici e una batteria per veicoli.

Nell'incendio è rimasto intossicato anche lo stesso anziano che lo ha acceso, un uomo di 80 anni, che ha inalato il fumo nel tentativo vano di contenere da solo il fuoco. Per questo sul posto è intervenuta anche l'ambulanza del 118, che ha trasportato l'intossicato all'ospedale.