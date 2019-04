Apprezzamento di Minutillo su Facebook sull'assessore, il Pd: "Solito sessismo"

Un commento su Facebook ritenuto sessista da parte dell'esponente di Fratelli d'Italia Francesco Minutillo è finito nel mirino del Partito Democratico. Postando la foto dell'assessore Sara Samorì alla premiazione della tappa ciclistica della 'Coppi e Bartali' Minutillo ha ironizzato sulla bella presenza dell'assessore, mettendola in contrapposizione ad una supposto mancanza di doti politiche.

“Venerdì della scorsa settimana la bellissima manifestazione ciclistica Coppi e Bartali ha portato per le strade del forlivese migliaia di appassionati, che hanno potuto godere di una bellissima giornata di sport – esordisce il segretario comunale del PD Massimo Zoli -. I forlivesi, per l’ennesima volta in questi ultimi anni, hanno potuto presentare al mondo del ciclismo la loro bella Forlì, una città che, sempre più saldamente, ha saputo cogliere lo spettacolo di questo sport e raccoglierne i benefici di immagine e promozione. E’ gravissimo che l’esponente di Fratelli d’Italia Francesco Minutillo colga l’occasione, invece, per un attacco sessista e personale verso la figura dell’assessora allo Sport di Forlì Sara Samorì”.

Sul tema interviene anche Lucia Bongarzone, coordinatrice delle donne Pd Emilia-Romagna: “A livello nazionale, così come a livello locale, la destra si dimostra un partito sessista, che considera le donne solo un bell'ornamento. Non si spiegherebbe altrimenti la loro incapacità di giudicare una donna che fa politica per il ruolo che riveste e per le politiche che porta avanti anziché per la sua fisicità. All'indomani della grande contromanifestazione di Verona in cui 100 mila donne e uomini hanno sfilato per ribadire l'importanza della soggettività della donna, della sua autodeterminazione e della sua affermazione nella società, la destra locale dimostra con l'ennesima arroganza di non aver colto nulla del messaggio di quella marea umana”.

Ed ancora Bongarzone: “Rispetto alle positive esperienze in merito alle politiche di genere effettuate dalle giunte precedenti, è questo il cambiamento che dobbiamo aspettarci se vincesse il centro-destra di cui Minutillo, con Fratelli D'Italia è alleato? Un continuo disprezzo dell'autorevolezza delle donne nella loro dimensione sociale?”.