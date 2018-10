Approcci multisciplinari in oncologia: Irst e Ior organizzano un convegno in Tanzania

Da mercoledì a venerdì si svolgerà a Mwanza (Tanzania) un importante convegno internazionale dal titolo "Global Cancer Control in the 21st Century: a Multidisciplinary Approach" organizzato da Istituto Tumori della Romagna Irst Irccs, Istituto Oncologico Romagnolo Ior e Bugando Medical Center con il supporto economico ed organizzativo dell’Associazione Vittorio Tison.

Il convegno affronterà il tema dell’approccio globale al malato di cancro avvalendosi del contributo scientifico di importanti relatori africani ed italiani. Fra questi, parteciperanno anche il direttore generale Irst Giorgio Martelli, il direttore Scientifico Giovanni Martinelli, il nuovo direttore del Laboratorio di Bioscienze Massimiliano Bonafè oltre a Fabrizio Miserocchi direttore generale Ior e Dino Amadori, direttore scientifico emerito Irst, presidente dell’Associazione Vittorio Tison e dell’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR).

Quattro le sessione di lavoro che occuperanno la tre giorni affondando temi quali prevenzione, diagnosi e patologia dei tumori solidi, i trattamenti locoregionali e sistemici del cancro, l’approccio alla malattia avanzata, la ricerca traslazionale e le cure palliative in oncologia. L’evento – di richiamo e interesse per tutta l’Africa sub-sahariana – si svolge nell’ambito territoriale di competenza dell’Unità operativa di Oncologia del Bugando Medical Center, diretta dal dottor Nestory Masalu.

Il Centro oncologico tanzanese, anche grazie alla collaborazione con Irst, sta assumendo un’importanza sempre maggiore nel territorio per l’impatto altamente significativo sulle condizioni socio-sanitarie di quelle popolazioni. Il convegno ha ottenuto il patrocinio non solo dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) ma anche di Aortic (Organizzazione Africana per la Ricerca e la Formazione nel Cancro), organizzazione non governativa fondata nel 1983 da operatori e scienziati africani a favore della promozione del controllo e della palliazione del cancro.