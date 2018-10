Apre il nuovo parcheggio dell'ospedale: in totale oltre 1500 posti auto

Terminati i lavori: da lunedì sarà disponibile all’utenza il nuovo parcheggio adiacente al Pronto Soccorso dell’ospedale "Morgagni – Pierantoni" di Forlì, che ha una disponibilità complessiva di 146 posti auto. Questi posti vanno ad aggiungersi al parcheggio di proprietà del Comune (di fronte alla Camera Mortuaria), che mette a disposizione 635 posti auto, più 15 riservati ai disabili, per un totale di 650 posti, mentre, quello di proprietà Ausl, situato di fronte al Padiglione Vallisneri, offre 485 posti auto, più sette riservati ai portatori di handicap, per un totale di 492 posti. All’interno dell'area ospedaliera sono invece disponibili 246 posti auto, di cui 30 per portatori di handicap. Complessivamente, quindi, con il nuovo parcheggio, saranno a disposizione degli utenti dell'ospedale di Forlì 1534 posti auto.