Apre un nuovo negozio di prodotti Apple al centro commerciale

Med Store raddoppia la sua presenza a Forlì con l’apertura di un nuovo negozio Apple Premium al centro commerciale Puntadiferro. Dopo l’apertura in Viale Italia dello scorso novembre, il Gruppo inaugura uno dei più grandi store della catena. Il nuovo punto vendita apre i battenti domenica aprile alle 16 con prodotti Apple e alta tecnologia. Accanto ad un servizio di vendita, ogni negozio Med Store offre soluzioni ad hoc dedicate alle aziende, scuole, università e pubbliche amministrazioni. E possibile inoltre scoprire (e provare) i prodotti dedicati alla domotica per trasformare la casa in un appartamento del futuro. Prima dell'apertura verranno consegnati esclusivi pass solo ai clienti in coda, per garantire l'acquisto del prodotto sottocosto desiderato dato il numero di pezzi disponibili.