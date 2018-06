Incarico esterno affidato dalla Giunta, il giudice archivia il procedimento

Il giudice per le indagini preliminari di Forlì ha archiviato il procedimento a carico del sindaco Davide Drei e giunta comunale relativamente al conferimento di un incarico esterno. La decisione, scrive in una nota la giunta in carica nel 2016 ( Lubiano Montaguti, Maria Grazia Creta, Francesca Gardini, Elisa Giovannetti, Raoul Mosconi, Marco Ravaioli, Sara Samorì e Nevio Zaccarelli) - conferma la liceità del comportamento degli amministratori, così come evidente fin dalla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. "Le considerazioni degli esponenti del Movimento 5 Stelle, che hanno messo in discussione le valutazioni del Pubblico Ministero, sono state ora sconfessate dal provvedimento giudiziario del giudice, che ha confermato le valutazioni della Procura della Repubblica nel ritenere che non vi fossero i presupposti per l’avvio dell’azione penale - proseguono gli amministratori -. L'archiviazione del procedimento ribadisce, pertanto, l'estraneità della Giunta ai fatti contestati e la trasparenza e correttezza dell'operato, del quale siamo sempre stati certi".