Archivio comunale di via Asiago, nuove regole per l'accesso e la consultazione

Fino al 31 ottobre 2020, l'Archivio Comunale di via Asiago 12 adotterà nuovi orari per la consultazione e l'accesso agli atti. L'apertura al pubblico è in calendario dal martedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00 ed il martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:15. La consultazione degli atti avverrà solo su appuntamento con consegna della documentazione richiesta precedentemente mediante istanza di accesso agli atti o per finalità di ricerca storica. Ogni appuntamento sarà distanziato dall'altro di 45 minuti. Le istanze di accesso o di ricerca storica possono essere inviate mediante il canale postale ordinario o per posta elettronica certificata. Per le prenotazioni degli appuntamenti i richiedenti verranno contattati telefonicamente dal personale dell'archivio che gestisce l'agenda.

Nella Sala di consultazione è ammessa una persona alla volta, rispettando le misure di prevenzione del distanziamento tra persone e della protezione mediante appositi schermi di plexiglass. La consultazione dei documenti avverrà utilizzando (sia per i dipendenti, sia per gli utenti) mascherine e guanti sanificati. Informazioni: tel. 0543 700777