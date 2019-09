Fosso usato come discarica, il Comune bonifica l'area: "Siamo al servizio dei cittadini"

Dalle parole ai fatti. Si potrebbe riassumere in questi termini l’intervento tempestivo dell’amministrazione comunale forlivese in via del Tesoro, angolo via Braga, dove da qualche anno venivano scaricate illegalmente montagne di rifiuti. Ad indicare la presenza di questa discarica a cielo aperto ai vertici del Comune di Forlì è stato un residente del quartiere di Vecchiazzano, che dopo infruttuose segnalazioni inoltrate alle autorità lo scorso anno, ha deciso di interpellare l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta.

“Ho mandato una mail al dottor Petetta con in allegato un paio di foto che documentavano la grave situazione di Via del Tesoro non solo dal punto di vista ambientale, ma anche per l’igiene pubblica - esordisce il residente -. Il pomeriggio stesso sono stato contatto dall’assessore in persona che mi ha chiesto alcuni chiarimenti e nel giro di qualche giorno l’area è stata bonificata. Non c’è stato bisogno di alcuna trafila burocratica né tantomeno di ulteriori segnalazioni".

"L’operazione si è svolta con eccezionale rapidità e competenza da parte degli operatori di Alea che prima hanno catalogato e suddiviso i rifiuti, e poi li hanno rimossi - aggiunge il cittadino -. Ho voluto rendere pubblica questa esperienza per sottolineare l’efficienza di questa amministrazione e la preziosissima capacità di ascolto che la contraddistingue. In definitiva, vorrei ringraziare il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore Petetta per aver preso in considerazione, con estremo riguardo, un semplice cittadino ma anche tutti coloro che hanno contribuito alla pulizia dell’area, non da ultima la Polizia Municipale che mi ha contatto più volte per fornirmi assistenza. Erano anni che la situazione non si sbloccava. È bastato poco per cambiare le cose. Forlì è nelle mani giuste".

Per il sindaco Zattini si tratta "di una procedura assolutamente ordinaria. Non c’è nulla di eccezionale ma solo tanta buona volontà. Siamo stati eletti dai forlivesi per governare responsabilmente e con prontezza. Quella di via del Tesoro era una situazione di emergenza con implicazioni gravissime non solo per l’ambiente, ma anche per la salute pubblica. Di fronte a simili circostanze, è nostro dovere cercare di rispondere con tempestività ed efficienza. Ci proviamo, con profonda umiltà, ogni volta, nella consapevolezza che questa Giunta è al servizio dei cittadini e come tale deve rispondere se viene interpellata. Continueremo a improntare il nostro operato sull’ascolto di chi vive e lavora in questa città, per renderla più pulita, più bella e più sicura. Ringrazio il cittadino per averci dato fiducia. Non mancheremo di intervenire nuovamente".