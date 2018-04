"Area Games": in Romagna giocare è una cosa da grandi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Pensate che i giochi da tavolo siano cose per bambini? E invece i giochi moderni sono tutt’altro che questo. Strategia, pensiero, tattica, creatività sono le qualità che tutti noi possiamo sviluppare con il gioco. Giochi storici, fantasy, economici e tanto altro. Il mondo dei games offre una gamma di possibilità pressoché infinita dove tutti possono trovare la propria dimensione. Dal 2016 Area Games ha creato a Forlì uno spazio dedicato a chiunque voglia cominciare a giocare insieme ad altri, per trascorrere in modo piacevole e costruttivo il proprio tempo libero. L’associazione organizza tre serate settimanali, sulle tre sedi romagnole (Forlì, Cesena, Faenza) che raccolgono mensilmente alcune centinaia di giocatori di tutte le età. Ma chi sono i frequentatori delle serate Area Games? “Ragazzi, persone adulte, bambini, famiglie intere, appassionati o anche semplici curiosi”, racconta Giacomo Cioja, presidente dell’Associazione. Area Games parteciperà a Play Modena, uno dei due eventi ludici più importanti d'Italia insieme a Lucca Comics&Games, che quest’anno si svolge su tre giorni, dal 6 all’8 aprile.

Nell’area giochi di Area Games si potrà giocare, accompagnati da alcuni membri esperti. I giochi che nella quasi totalità saranno novità presentate a Play dalle principali case editrici italiane, con le quali Area Games ha rapporti diretti consolidati. “Quest’anno siamo stati nominati Valutatori VIP proprio in virtù del lavoro svolto in questi due anni”, dichiara Cioja, “e ci ha permesso negli ultimi due anni di poter invitare Mac Gerdts, uno dei più importanti creatori di giochi a livello mondiale, che sarà presente in esclusiva nazionale da noi nelle serate di lunedì 9 aprile (a Cesena - bar Timeout) e martedì 10 aprile (a Forlì - nostra sede Circolo Asioli).” L’appuntamento per tutti gli appassionati o per coloro che voglio avvicinarsi al mondo dei giochi da tavolo è per il 9 e 10 aprile. Per info Giacomo Cioja Giacomo.cioja@enreal.it