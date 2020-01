Il Comune di Forlì, attraverso un avviso pubblico, cerca collaborazioni finalizzate alla valorizzazione e manutenzione del verde pubblico, in particolare alle rotonde destinate prevalentemente al verde cittadino e ad un progetto di miglioramento qualitativo ed estetico. "E' onere del soggetto proponente acquisire tutte le informazioni e i dati che si riterranno necessari al fine della formulazione della propria proposta anche attraverso sopralluogo in sito. Nelle proposte di valorizzazione si invita a tener conto della accertata presenza o meno di servizi idrici o elettrici all’interno della rotatoria, al fine di prevedere, a carico del richiedente, eventuali ulteriori spese di allacciamento" si legge nell'avviso.

"La collaborazione prevede l’attuazione, a cura e spese del proponente, di un intervento di valorizzazione e di abbellimento estetico, sulla base di un progetto presentato dall’interessato, caratterizzato prevalentemente a verde, la manutenzione e gestione dell’area e del manufatto attuato con il progetto. Si precisa che il progetto di valorizzazione non può consistere in una rappresentazione del nome, del logo o dell’attività del soggetto proponente, salvo casi particolari relativi a proposte presentate da soggetti istituzionali o associazioni non profit, che saranno esaminati volta per volta" continua l'avviso.

"La realizzazione del progetto e la manutenzione dell’area e del manufatto potranno essere attuate direttamente dal soggetto richiedente, se in possesso di adeguata qualificazione, oppure a mezzo di ditte esecutrici idonee e qualificate. Gli interessati possono presentare domanda presso il Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale – Unità Contrattualistica Lavori Pubblici - P.zza Saffi n. 8 - Forlì (3° piano - Residenza Comunale lato P.zza Saffi, ingresso Via delle Torri), mediante consegna a mano, in busta chiusa, oppure inoltrate a mezzo posta mediante Raccomandata AR (o posta celere o postacelere AR o a mezzo corriere) entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 19/02/2020 ( diciannove febbraio 2020 ) a pena di inammissibilità della domanda".

Tutte le altre informazioni si possono trovare al seguente indirizzo web: http://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=12992

