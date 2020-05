Aree verdi, lavori di sfalcio erba: il programma della settimana

Stilato il programma dei lavori di sfalcio erba in aree verdi, giardini e parchi aperti in programma fino a venerdì. Gli interventi interesseranno la zona di Villafranca-San Martino Villafranca; Villanova-Parco giardino della Rocca e area verde di via Zampeschi e la zona industriale Quattro e zona industriale Grisignano. Nel corso della settimana le attività procederanno anche a Ronco lido, al parco di via Spotorni, via Figline, piazza Falcone Borsellino e via Cucchiari; in via Isonzo a Carpena; quindi a Barisano e Roncadello. Si procederà all'ultimazione degli interventi a Coriano in via Schiapparelli. Per quanto riguarda le strade ed aiuole dove necessario, gli interventi saranno svolti nella zona aeroporto di via Seganti e limitrofe e in via Mazzatinti e rotonde varie. Sfalci anche in via Vespucci e Foro Boario.

