"Arena estiva nel cortile del San Domenico, un luogo per fare eventi in tutta sicurezza Covid"

“Prevediamo che quest'estate molti forlivesi resteranno in città. A loro vogliamo dare una proposta culturale di alto livello”: è l'assessore alla Cultura Valerio Melandri a presentare il progetto, ormai in fase avanzata, per realizzare in un cortile del San Domenico la struttura provvisoria dell'arena estiva, dove tenere concerti e spettacoli. Nell'ipotesi che dal 15 giugno possano ripartire anche gli eventi di intrattenimento, il Comune di Forlì intende “mettere a disposizione delle associazioni un'area per gli eventi che sia sicura e a norma rispetto ai distanziamenti – spiega Melandri -, con un palco e circa 200 sedie, a distanza di un metro l'una dall'altra”.

Inizialmente si stava studiando l'utilizzo del giardino della Rocca, “ma è diventato troppo piccolo con le regole per la prevenzione del Coronavirus, con poche vie di uscita e spazi per evitare assembramenti”. Il cortile che si trova a fianco dell'ingresso del museo, quello attualmente aperto sul lato di piazza Guido da Montefeltro, pare invece essere più adatto. “Prima di tutto è recintato, rende possibile distanziare l'ingresso dall'uscita, ci sono le vie di fuga e soprattutto avendo la vasta area pedonale della Barcaccia davanti, permette di disperdere il pubblico senza assembramenti esterni”, sempre l'assessore. Completa la scelta il fatto che “è un luogo vocato alla cultura, dotato di parcheggi ma privo di traffico, con una buona acustica”. Ospitando eventi serali, garantisce l'assessore, non interferirà con la mostra che resterà al San Domenico fino a fine ottobre.